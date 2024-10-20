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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«عراقجي» يحذر إسرائيل من تجاوز خط إيراني أحمر ويكشف سبب عدم رد تل أبيب على الهجوم الأخير ضدها

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران سيكون "خطا أحمر"، وأن طهران سترد عليه بشكل مناسب.

وقال «عراقجي» في تصريح لقناة "إن تي في" التركية: "إذا هاجمتنا إسرائيل فإننا مستعدون بالكامل للرد. ونحن سنرد بشكل مناسب، لكننا نآمل في أن إسرائيل لن تختبر استعدادنا".

وأضاف أن "أي هجوم على إيران يعتبر خطا أحمر بالنسبة إلينا. ونحن لن نترك مثل هذا الهجوم دون رد. وسيكون هناك الرد الضروري على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل".

وأشار إلى "أننا لن نمتنع عن الرد المناسب ولن نتأخر به، لكننا لن نستعجل أيضا".

وردا على سؤال لماذا لم ترد إسرائيل بعد على الهجوم الإيراني الأخير منذ 19 يوما، قال عراقجي إن "هناك احتمالا باندلاع حرب واسعة النطاق".

وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري تشغيل الدبلوماسية لوقف هجمات إسرائيل وإعلان وقف إطلاق النار لمنع وقوع مأساة واسعة النطاق في المنطقة. ولن يكون من الممكن الحديث عن رفاهية سكان قطاع غزة ولبنان إلا بعد ذلك".

يذكر أن إيران شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل في 1 أكتوبر الجاري ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله في لبنان بنتيجة ضربة إسرائيلية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إيران إسرائيل عباس عراقجي