رئيس الفلبين يتوجه لإندونيسيا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب

أعلن قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين أمس السبت، أن الرئيس "فرديناند ماركوس الابن" والسيدة الأولى "لويز ماركوس" سيتوجهان إلى جاكرتا من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب "فرابوو سوبيانتو" والمقررة غدا الأحد.

وأضاف القصر - في بيان نقلته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته "جوكو ويدودو" دعا ماركوس لحضور حفل تنصيب سوبيانتو ونائب الرئيس المنتخب "جبران راكابومينج راكا".

وأشار القصر إلى أن حضور الرئيس الفلبيني وقرينته حفل التنصيب يؤكد على عمق الصداقة بين البلدين المبنية على الروابط الوثيقة بين الشعبين، كما يؤكد التزام مانيلا بمواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية.