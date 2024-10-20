نائب رئيس الصين يحضر حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائب الرئيس "هان زهنج" سيحضر بصفته الممثل الخاص للرئيس "شي جين بينج" حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب "فرابوو سوبيانتو" غدا الأحد، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة هناك.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس السبت عن المتحدثة باسم الوزارة "ماو نينج" قولها ان الصين وإندونيسيا تربطهما صداقة تقليدية عميقة ويتمتعان بتعاون وثيق، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين حافظت على زخم النمو القوي ودخلت مرحلة جديدة من بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك.

وأضافت نينج أن نائب الرئيس الصيني سيقوم خلال هذه الزيارة بإجراء محادثات مع الرئيس الإندونيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.. مشيرة إلى أنه سيتوجه بعد ذلك إلى بروناي خلال الفترة من 21 حتى 23 من الشهر الجاري حيث سيجري محادثات مع السلطان "حسن البلقية" سلطان بروناي وولي العهد "المهتدي بالله البلقية".

ومن المتوقع أن يحضر نحو 1100 شخص حفل التنصيب في مبنى البرلمان بالعاصمة "جاكرتا"، وسيتولى سوبيانتو السلطة خلفا للرئيس المنتهية ولايته "جوكو ويدودو" عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر فبراير الماضي.