اليابان وإيطاليا تتفقان مبدئيًا على اتفاقية لتبادل الإمدادات الدفاعية

أعلنت الحكومة اليابانية اتفاقها مع إيطاليا على اتفاقية دفاعية تهدف إلى تسهيل تبادل الإمدادات والدعم اللوجستي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز طوكيو لعلاقاتها الدفاعية مع الدول الأوروبية "وسط تصاعد التهديدات العسكرية من الصين"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس السبت.

وخلال المحادثات التي جرت في نابولي، على هامش اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع، رحب وزير الدفاع الياباني ناكاتاني جين ونظيره الإيطالي جيدو كروسيتو بهذا الاتفاق، حسبما أفادت وزارة الدفاع اليابانية.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.