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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن قصف مستوطنة روش بينا جنوب شرق صفد بالصواريخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن استهداف مستوطنة روش بينا جنوب شرق مدينة صفد بصواريخ، وذلك في تمام الساعة 12:05 فجرًا.

وأوضح الحزب في بيان له "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بِصلية صاروخية. ‏

ويأتي هذا التطور في إطار تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية الهجمات الإسرائيلية المستمرة والردود العسكرية المتبادلة.

 

حزب الله اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلي لبنان