حزب الله يعلن قصف مستوطنة روش بينا جنوب شرق صفد بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن استهداف مستوطنة روش بينا جنوب شرق مدينة صفد بصواريخ، وذلك في تمام الساعة 12:05 فجرًا.
وأوضح الحزب في بيان له "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-2024 مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بِصلية صاروخية.
ويأتي هذا التطور في إطار تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية الهجمات الإسرائيلية المستمرة والردود العسكرية المتبادلة.