روسيا: وصول 95 جنديًا مُحررًا من أوكرانيا إلى البلاد

الأحد 20/أكتوبر/2024 - 02:20 ص

قالت السلطات الروسية، أمس السبت، إن مجموعة أخرى من القوات الروسية المُحررة من الأسر الأوكراني عادت إلى وطنها، ويبلغ عددها 95 جنديًا.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، طبقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس"، فإن رحلة خاصة نقلت الجنود الروس إلى مطار تشكالوفسكي خارج موسكو، حيث كانت الحافلات في انتظارهم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها بادلت 95 أسير حرب أوكرانيا لديها مقابل عدد مماثل من الأسرى الروس كانت تحتجزهم القوات الأوكرانية.

ميدانيًا.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة زابوريجيا الأوكرانية، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية قصفت وسط المدينة بالقنابل الموجهة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتضرر مبانٍ.

وأوضح فيدوروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أن موجة الانفجار ألحقت أضرارًا بعدد من المباني، إلا أن المرافق في المدينة لا تزال تعمل.