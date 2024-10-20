ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يكرم اسم الفنان فؤاد المهندس في دورته السادسة.. صور

كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، اسم الفنان فؤاد المهندس صاحب اسم الدورة السادسة، وتسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس.

كما كرم رئيس الملتقى كل من: الفنان أحمد صيام، والفنانة عايدة فهمي، والفنانة رانيا عاطف، والفنان مصطفى أبو سريع، والمخرج المسرحي عماد الشنفري من سلطنة عمان، تقديرا لعطائهم الفني للمسرح المصري.

وجاء ذلك في حفل افتتاح الدورة السادسة للملتقى، «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس»، مساء أمس السبت، بمسرح السامر في العجوزة، بحضور كوكبة من الفنانين المسرحيين، المصريين العرب والأجانب من بينهم: الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان طارق الدسوقي، والفنانة عزة لبيب، والكاتب محمد أحمد بهجت، وقدم الحفل الفنان عمرو عبدالعزيز والفنانة رضوى حسن.

وفي بداية مراسم الافتتاح، تم عرض فيلم وثائقي قصير لفعاليات الدورة السادسة للمهرجان، وأعلن عن العروض المتنافسة في المسابقة الرسمية ومسابقات الملتقى ولجان التحكيم.

تتشكل اللجنة العليا للملتقى من الدكتور حسام بدراوي، رئيسا، وعضوية كل من: اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلقت دورته الأولى في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.