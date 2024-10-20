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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بآلياته في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بآلياته في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون، ويستهدف كل من يتحرك في مخيم جباليا حتى فرق الإسعاف.

وأشار بصل، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية أمس السبت، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بحزام ناري مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة إخلاء شمال قطاع غزة من الفلسطينيين بكل الوسائل.

وكانت مصادر رسمية فلسطينية قد أعلنت سابقا استشهاد نحو 73 فلسطينيًا، وإصابة العشرات، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكينا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين بيت لاهيا