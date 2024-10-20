بهدفه في شباك باير ليفركوزن.. مرموش يكسر رقمًا صامدًا منذ 31 عامًا

يواصل النجم المصري عمر مرموش التألق مع فريقه آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025، بتسجيله هدفًا في شباك باير ليفركوزن.

وسجل مرموش هدف فريقه آينتراخت فرانكفورت الوحيد في شباك باير ليفركوزن، في المباراة التي خسرها رفاق نجم المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب باي أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

شارك عمر مرموش أساسيًا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن، وخاض اللقاء كاملًا وقدم مستوى جيدًا خلال المباراة، حيث سجل هدفًا وسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في القائم في الدقيقة 12، وذلك قبل أن يسجل هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري الألماني في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

مرموش يتحدى هاري كين

وبهذا الهدف، كسر مرموش رقمًا قياسيًا صامدًا منذ 31 عامًا.

كما سجل مرموش في مباراته السادسة على التوالي في الدوري الألماني، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب عربي من قبل في البوندسليجا مع نفس الفريق.

وأصبح عمر مرموش ثالث لاعب يفعل ذلك في تاريخ الدوري الألماني مع فرانكفورت بعد أنتوني ‎يبواه (7 أهداف في عام 1993) وبيرند ‎هولزنباين (6 في عام 1977).

وبذلك، بات مرموش أول لاعب في آينتراخت فرانكفورت يسجل في 6 مباريات متتالية في البوندسليجا منذ عام 1993، أي منذ 31 سنة، وذلك بحسب شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات.

ويتصدر عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 9 أهداف، متفوقًا بفارق هدف وحيد عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل هاتريك في نفس الجولة.