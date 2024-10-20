فتح: غزة تتعرض إلى مجزرة حقيقية بسبب عدم معاقبة المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي

قال أمين سر حركة فتح زيد تيم، إن كل مناطق غزة تتعرض إلى محرقة ومجزرة حقيقية، بسبب عدم معاقبة المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف تيم، خلال تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية أمس السبت، أن المجتمع الدولي هو أول من يتحمل مسؤولية الإجرام والإرهاب والمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لأنه لم يستطع وقف إطلاق النار حتى الآن.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تقديم حرب إبادة على مرأى ومسمع العالم بشكل واضح، حيث إنه يجبر الشعب الفلسطيني على التجويع أو الموت أو التهجير القسري أو المجازر التي يرتكبها كل لحظة.

وشدد على أن المجتمع الدولي ودول العالم مطالبون وبشكل جاد في وقف هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأكد أن 400 ألف فلسطيني في شمال غزة يتعرضون إلى مذبحة، جراء قصف العدوان الإسرائيلي.