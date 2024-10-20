وزير الدفاع الإيطالي يكشف عن توقعاته بشأن أهداف حروب المستقبل

توقع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن حروب المستقبل ستكون من أجل السيطرة على مكامن المعادن النادرة ومصادر المياه.

وقال الوزير الإيطالي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء دفاع مجموعة الدول السبع في مدينة نابولي الإيطالية، أمس السبت: "في غضون السنوات القريبة القادمة تنتظرنا حروب سيكون هدفها السيطرة على مكامن المعادن النادرة، مثل الليثيوم".

وأضاف أن النزاعات المسلحة ستكون كذلك بسبب مصادر المياه والطاقة، مشيرا إلى أن دورا كبيرا في حكم العالم سيلعبه الذكاء الاصطناعي.

وبحث اجتماع وزراء الدفاع لدول مجموعة السبع النزاع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط ودور الأمم المتحدة في صنع السلام وقضايا محاربة الإرهاب.

وشارك في الاجتماع كذلك الأمين العام لحلف الناتو مارك روته والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.