أهالي شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة يستغيثون ويُناشدون وزارة التنمية المحلية

اشتكى أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب بميدان الإسماعيلية بمنطقة مصر الجديدة من قيام أصحاب كافيه الموجود أسفل العقار بافتراش الرصيف وأيضًا افتراش جزء من الشارع بحوالي 6 أمتار، فضلًا عن افتراش جزء من الحديقة المقابلة لـ الكافيه، وذلك وسط غياب تام من حي مصر الجديدة.

وقال قاطنو الشارع: «تحول الشارع إلى حالة من الفوضى، الأمر الذي تسبب في تعطيل حركة مرور السيارات، وكذلك تعطيل حركة المارة بسبب افتراش الرصيف والحديقة المقابلة للكافيه».

وأشار أحد أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب،: «إننا تقدَّمنا بأكثر من استغاثة لرئيس حي مصر الجديدة، بسبب افتراش الرصيف من جانب ملاك الكافية الموجود أسفل العقار وتعطيل حركة مرور السيارات، بالإضافة إلى الضوضاء الذين يُسببونه زبائن الكافية حتى الساعة 5 صباحًا».

وأضاف آخر: «حي مصر الجديدة لم يستجب لاستغاثتانا المتكررة من الكافية الموجود أسفل العقار، كما أن ملاك الكافيه وضعوا شاشة في الشارع أمام الكافية بحوالي 6 متر، الأمر الذي تسبب في ضوضاء وصوت مرتفع للأهالي المقيمين في العقار».

وتابع أحد أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب،: «قدمنا كأهالي أكثر من محضر في قسم مصر الجديدة ضد ملاك الكافيه الموجود أسفل العقار».

وأوضح أحد أهالي العقار: «نحن كأهالي كبار في السن ومرضى نعاني يوميًا وبصفة مستمرة من الكافية الموجود أسفل العقار من ضوضاء الزبائن وأصوات الأغاني الذين يقومون بتشغيلها لحد الساعة الخامسة والسادسة صباحًا، بالإضافة إلى افتراش الرصيف من جانب الزبائن».

وأشار آخر: «ملاك وأصحاب الكافيه الموجود أسفل العقار يتجاهلون استغاثاتنا المتكررة، لذلك نحن نناشد وزيرة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بالاستجابة لشكوانا».

ولفت أحد أهالي عقار 25 بشارع عمر بن الخطاب، إن ملاك وأصحاب الكافية قاموا بهدم الخرسانات المسلحة الحاملة للعقار، الأمر الذي يهدد سلامة العقار وترويع أمن السكان، قائلًا: "ملاك الكافية لا يمتلكون أي رخصة لهذا الكافية".