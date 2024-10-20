السوبر المصري.. تعرف على حكام نصف النهائي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس السوبر المصري المقامة فى الإمارات.

ومن المقرر أن تقام على استاد آل نهيان الساعة الرابعة بتوقيت مصر.

ويتكون طاقم حكام مصري مكون من محمد معروف حكم ساحه فيما يساعدان معروف كل من محمود أبو الرجال وهانى خيري، فيما تم تعيين محمود ناجى حكما رابعا ومحمود عاشور حكما الفأر فيما يساعده عمر فتحي.

ونذكر بأن الفائز من المباراة سوف يواجه الفائز من الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا فى نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل.

كما أعلنت اللجنة عن حكام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي كأس السوبر المصري المقامة فى الإمارات.



والتى سوف تقام على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.



ويتكون طاقم حكام مصري مكون من أحمد الغندور حكم ساحه فيما يساعدان الغندور كل من أحمد حسام طه وشريف عبدالله فيما تم تعيين أمين عمر حكما رابعا، وائل فرحان حكما للفأر فيما يساعده الحكم الاماراتي عيسى خليفة.

ونذكر بأن الفائز من المباراة سوف يواجه الفائز من فريقي الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل.