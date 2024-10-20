اليونسكو تربط بين الفن والعلم في معرض "آرت بازل" في باريس

في معرض "آرت بازل" في باريس، تقدم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لوحة "المرونة: حلول فنية للتحديات البشرية والمحيطية والتنوع البيولوجي".

ومعرض "آرت بازل" في باريس افتتح أول أمس ويُختتم اليوم الأحد، وهو معرض يجمع الفن والعلم في البحث عن توازن جديد بين البشر وبيئتهم.

ونشرت اليونسكو على موقعها الالكتروني "اللوحة الثلاثية"، موضحة أنها تضم ثلاثة عناصر أساسية، هي: سلسلة من الصور التي التقطها مات بورتيوس تكريمًا للناجين من تسونامي المحيط الهندي عام 2004، بعد عشرين عامًا من المأساة، واستكشاف بصري مذهل للتنوع البيولوجي ابتكرته منصة "Discover Earth"، وهي منصة مجتمعية عالمية من خلالها يتعاون المبدعون والمؤسسات والشركاء لرفع مستوى الوعي بجمال وهشاشة كوكب الأرض والتعاون للحفاظ عليه.

أما الملمح الثالث في اللوحة، فهو أعمال الفنانين تايجي تيراساكي وريبيكا روتشتاين المستوحاة من وقت أمضياه على متن سفينة أبحاث بحرية.

ويتم تقديم هذه اللوحة الثلاثية في شكل مطبوع ورقمي مختلط في المعرض، الذي يستضيف أيضا سلسلة من الاجتماعات والعروض التقديمية حول الفن والعلوم على مدى ثلاثة أيام.

وهذه هي المشاركة الثانية لليونسكو في "آرت بازل"، ففي ديسمبر 2023، في ميامي، سلطت المنظمة الضوء على عجائب أعماق البحار وأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، كما استضافت العديد من المؤتمرات التي جمعت بين الفنانين والعلماء.

وتشهد هذه المبادرات على تصميم اليونسكو على وضع الفن في قلب التنمية المستدامة.