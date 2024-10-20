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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة عاملة نظافة متهمة بقتل طفلتها في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة عاملة نظافة، بتهمة قتل طفلتها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، والمستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمناء سر مجدي شكري ووليد رشاد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 23136 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهمة عاملة نظافة، قتلت ابنتها الطفلة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم علي الخلاص منها لسخطها عليها.

وأعدت لهذا الغرض عصا خشبية، وتعدت عليها بإستمرار، ولم تكتفي بذلك بل قامت بخنقها حتى أودت بحياتها.

التجمع الخامس عاملة نظافة ام قتلت طفلتها بحلوان