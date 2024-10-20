استشهاد 73 فلسطينيًا وإصابة عشرات في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

استشهد نحو 73 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكينا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكنيا بالكامل على رؤوس المواطنين، ما أدى الى استشهاد نحو 73 منهم، وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض.

وأضافت أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على خيم النازحين في ساحة مستشفى العودة شمال قطاع غزة، واستهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،519 فلسطينيًا، وإصابة 99،637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.