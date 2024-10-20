عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بيت لاهيا

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء أمس السبت، في قصف من جانب جيش الإحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكينا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت غارات عنيفة على منطقة بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكينا بالكامل على رؤوس المواطنين المدنيين الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد نحو 11 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأضافت أن طائرة مسيرة اسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على خيم النازحين في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،519 مواطن فلسطينى، وإصابة 99،637 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف مفقودين تحت الأنقاض.