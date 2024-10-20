باريس سان جيرمان يضرب ستراسبورج برباعية في الدوري الفرنسي

سحق فريق باريس سان جيرمان، مساء السبت، نظيره ستراسبورج برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهدف للا شيء، سجله الشاب سيني مايولو في الدقيقة 18 من صناعة برادلي باركولا.

باريس سان جيرمان يعود للانتصارات

وفي الشوط الثاني، أضاف الإسباني ماركو أسينسيو ثاني الأهداف في الدقيقة 47، قبل أن يقلص سيكو مارا الفارق للضيوف في الدقيقة 58.

وعزز باركولا تقدم الفريق الباريسي بهدف ثالث في الدقيقة 66، قبل أن يختتم لي كانج إن الرباعية في الدقيقة 90.

وسجل بابي ديونج هدف ستراسبورج الثاني في الدقيقة 90+2، ليفوز باريس سان جيرمان على ضيفه بنتيجة 4-2.

وعاد باريس سان جيرمان بهذا الفوز إلى سكة الانتصارات، بعدما تعادل مع نيس بهدف لمثله في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.

وبتلك النتيجة، تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع موناكو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 10 نقاط في المرتبة السابعة.