بينهم 6 أطفال.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بالرصيف في الفيوم

حصلت الـ«البوابة نيوز» على أسماء الضحايا والمصابين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، على طريق الفيوم السياحي لبحيرة قارون بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، الذي راح ضحيته شخص، وإصابة 27 آخرين.

أسماء المصابين في الحادث

وضمت قائمة المصابين، 16 فتاة وسيدة، و6 أطفال، حيث أسفر حادث الطريق السياحي لبحيرة قارون، عن إصابة 27 شخصًا بينهم 6 أطفال، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم: أسماء حسن فرج 50 عاما مقيمة بمركز أبشواي، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسرى، ورضا ربيع حسين، 40 سنة، مقيمة بمركز أبشواي، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمات بالصدر، ومريم محمد عبد التواب، 3 سنوات، مقيمة، بمركز أبشواي، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالرأس، وعبد الرحمن محمد قطب، 18 سنة، مقيم بقرية بني صالح، مصاب باشتباه كسور متعددة بالذراعين وكسر بالركبة اليسرى واشتباه Pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكريمة محمد سيد، 9 سنوات، مقيمة بمدينة 6 أكتوبر، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقتها نادية محمد سيد، 13 سنة، مقيمة بمدينة 6 أكتوبر، مصابة بجرح بالجبهة حوالي 3 سم وكدمة بالساق اليسرى والجسم، وسعديه مصطفى محمد، 70 سنة، ومقيمة بالمرج، مصابة باشتباه كسر بالحوض وسحجات متفرقة بالجسم، وكارما محمد السيد، 3 سنوات، مقيمة بالمرج، مصابة اشتباه Pc، ومنى ربيع حسين، 20 سنة، مقيمة بالمرج، مصابه اشتباه Pc، ومريم علي عبد التواب، 29 سنه، مقيمة بالفيوم، مصابة اشتباه Pc، وحجاج علي حسن،20 سنة، مقيم بمدينة الفيوم، مصاب باشتباه Pc، وجيهان ربيع السيد، 40 سنة، مقيمة بمدينة الفيوم، مصابه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدى محمد قطب، 17 سنة، مقيمة بمدينة 6 أكتوبر، مصابة اشتباه نزيف داخلي بالبطن، آية أشرف رشاد، 17 سنة، مقيمة بمدينة 6 أكتوبر، مصابة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونجلاء محمود ذكي، 42 سنة، مقيمة بمدينة 6 أكتوبر، مصابة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وسعاد السيد عبد المقصود، 70سنة، مقيمة بمدينة الفيوم، مصابة كسر مضاعف بالساق اليسرى، وفاطمة عيد أحمد، 21 سنة، مقيمة بمدينة الفيوم، مصابة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومروة ربيع حسين، 37 سنة، مقيمه بالمرج، مصابة اشتباه كسر بالساق والركبة اليمنى والساعد الأيسر، وإصابة كل من: عبد الرحمن فريد حسن، 7 سنوات، مقيم بالمرج، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفايزة أبو الفضيل،60 سنة، مقيمة بالمرج، مصابة اشتباه Pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونجوى علي عبد التواب، 26 سنة، مقيمة بالمرج، مصابة جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأمل ربيع حسين، 50سنه، المرج، مصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، جودي مصطفى سيد، 11 سنة، مقيمة بالمرج، مصابة كدمات بالجسم، ومحمد مصطفى، 6 سنوات، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وجنه مصطفى سيد، 6 سنوات، كدمات بالجسم، وليلى فريد حسن، 13سنة، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما أسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بنطاق محافظة الفيوم، عن وفاة شخص مجهول الهوية والعنوان.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.