وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا في نابولي لدعم أوكرانيا

عقد وزراء دفاع الدول السبع الكبرى اجتماعهم الأول، السبت، في إيطاليا، بهدف إظهار وحدتهم في دعم أوكرانيا واستكشاف سبل التعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ.

ويُعتبر الاجتماع في مدينة نابولي الجنوبية جزءًا من سلسلة من الفعاليات التي يشارك فيها وزير الدفاع الياباني، ناكاتاني جين، خلال أول رحلة خارجية له منذ توليه المنصب مطلع هذا الشهر تحت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ومن المتوقع أن يصدر ناكاتاني ونظراؤه من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بيانًا بعد المناقشات التي تستمر يومًا واحدًا، وفقًا لمسؤولين حكوميين يابانيين.

وتشمل الموضوعات الرئيسية سبل ضمان استمرار المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع، والحفاظ على منطقة الهند والمحيط الهادئ مفتوحة وآمنة.

كما يهدف أعضاء مجموعة السبع إلى تعزيز قواعدهم الصناعية الدفاعية، نظرًا للاحتياج المستمر لأوكرانيا من الأسلحة والذخيرة.

وفي يوم الخميس، حضر ناكاتاني اجتماع وزراء الدفاع لحلف الناتو في بروكسل، مع ممثلين من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، حيث عمل الحلف عبر الأطلسي على تعزيز التعاون مع شركائه الأربعة في منطقة الهند والمحيط الهادئ.