مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على مضيفه سيلتا فيجو بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

شارك النجم الفرنسي كيليان مبابي أساسيًا في تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد عودتهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

لعب مبابي حتى الدقيقة 82، حيث حل بدلًا منه داني سيبايوس، بينما خاض فينيسيوس المباراة كاملة.

مبابي وفينيسيوس يسجلان ثنائية ريال مدريد

قص مبابي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 20 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم ليتقدم ريال مدريد على سيلتا فيجو في الشوط الأول بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، أدرك سيلتا فيجو التعادل مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة 51 عن طريق فيليوت سفيدبيرج.

واستطاع فينيسيوس أن يضع الملكي في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 66 بتمريرة من المخضرم لوكا مودريتش.

وبتلك النتيجة، تساوى ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة في عدد النقاط (24)، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولكن الأخير له مباراة قوية في نفس الجولة أمام إشبيلية، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة في المركز العاشر.