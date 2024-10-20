مصرع سائق على يد 3 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل سائق على يد ثلاثة أشخاص بسبب تلفظهم بألفاظ بذيئة في الشارع، وأثناء تدخله لفض المشاجرة بينهم تشاجروا معه، وتعدوا عليه بالضرب حتى توفى.

جرى نقل المتوفي للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع سائق بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع "عبدالله السيد" 43 سنة، سائق، لقيامه بفض مشاجرة بين شخصان يتلفظان بألفاظ بذيئة فتدخل لفض الشجار وعقب انتهاء المشاجرة، قاما المتهمان وهما شقيقان بمعاونة آخر بالتعدي عليه بالضرب أثناء عودته من عمله بشومة أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وشيع أهالي بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.