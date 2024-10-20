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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الصومالي: مقتل 40 عنصرًا من مليشيات الشباب في عمليات عسكرية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي أن قوات الأمن والاستخبارات نفذت عمليات عسكرية في كل من منطقة ياقلي بمحافظة شبيلي الوسطى ومنطقة غريلي بمحافظة جلجدود، أسفرت عن مقتل 40 عنصرا من مليشيات الشباب وإصابة 29 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المشتركة أعلنت عن مقتل القيادي المدعو معلم آرو خلال العملية العسكرية التي استغرقت أكثر من 24 ساعة.

وأضافت أن قوات المخابرات الصومالية تصدت لمحاولات المليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة ياقلي بإقليم شبيلي الوسطى، حيث قتلت جميع عناصر المليشيات المتواجدة هناك ودمرت مخازن للأسلحة.

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