يوفنتوس يقتنص انتصارًا صعبًا من لاتسيو بهدف عكسي

اقتنص فريق يوفنتوس، مساء السبت، انتصارًا صعبًا من ضيفه لاتسيو بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما شهد حالة طرد في صفوف لاتسيو في الدقيقة 24، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أليسيو رومانيولي.

مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

وفي الشوط الثاني، استغل يوفنتوس النقص العددي عند لاتسيو، وضغط بقوة على مرمى الضيوف.

ولم يصمد دفاع لاتسيو أمام هجوم يوفنتوس، حيث منى مرماه بهدف عكسي، إذ تسبب المدافع ماريو جيلا في تحويل كرة عرضية إلى مرماه بالخطأ في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بهذا الهدف بعد محاولات عديدة من لاعبي اليوفي بقيادة مدربه تياجو موتا.

وبتلك النتيجة، تصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع نابولي في عدد النقاط، حيث يخوض الأخير مواجهة أمام إمبولي في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 13 نقطة في المركز السادس.