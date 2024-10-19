ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يفتتح دورته السادسة بالسامر.. صور

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس» برئاسة الفنان عمرو قابيل، في مسرح السامر، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين، المصريين العرب والأجانب من بينهم الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان طارق الدسوقي، والفنانة عزة لبيب، وقدم الحفل الفنان عمرو عبد العزيز والفنانة رضوى حسن.

وفي بداية مراسم الافتتاح، تم عرض فيلم وثائقي قصير لفعاليات الدورة السادسة للمهرجان.

وفي بداية كلمته دعا الفنان عمرو قابيل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح طلبة جامعة الجلالة، والذين قضوا نحبهم في حادث مروري، الاثنين الماضي.

وقال قابيل: «أرحب بكم في افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، هذا المشروع الثقافي الذي قدمناه لبلادنا الحبيبة بإيمان راسخ بأهمية وتأثير المسرح الجامعي على الحراك الفني والثقافي وعلى المستوى المجتمعي بشكل عام، فلم تكن الجامعة أبدا دور علم فقط، ولكنها الجامعة لكل ما يساهم في بناء الانسان والعقل والجسد والروح، تلك التي يحييها ذلك الذي أشعل أرواحنا، أبو الفنون« المسرح».

وتابع: «لقد بذلنا ولازلنا نبذل الكثير والكثير من أجل استمرار هذا المشروع ورسالته التنويرية متسلحين بإيمان شباب الجامعات المصرية والعربية بفنهم، وتمسكهم بحلمهم ومدعومين بدولة قوية تقف شامخة في وجه التاريخ على مر الزمن تؤمن إيمانا عميقا بشبابها وقدرتهم على حمل شعلة التنوير وإبقائها عاليا».

«وفي كل عام تضعنا الحياة في اختبار صعب لتختبر إيماننا و قناعتنا بحلمنا و تمسكنا به، الحياة لنا ملكنا نحن نلونها بألوان الحق والخير والجمال، فالمسرح هو الذي علمنا الحب، هو الذي علمنا الحق، والمقاومة، مقاومة القبح والظلم والحزن والموت»

وواصل: «لم يكن نجاح الملتقى طوال دوراته الخمس الماضية محض صدفة، إنما هو إصرار على أن نكون قدر هذه المسئولية التي وضعتها فينا بلادنا ومؤسساتنا الوطنية حتى نتمكن من تحقيق أحلامنا المشروعة، وأعود لأقول مجددا ومؤكدا لقد حلمنا وفكرنا وسعينا بسعي عنوانه الأمل والإيمان حتى استطعنا أن نعبر من عالم الأحلام إلى أرض الواقع لنجعل هذا الواقع في جمال الأحلام وروعتها، لأن النجاح لا يكون أبدا إلا من خلال تكاتف وتكامل شركاء النجاح، فاسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لكل من آمن بهذا الملتقى ولكل من داعم وساهم في أن يكون منبرا أكاديميا فنيا يليق ببلادنا الحبيبة الغالية».

وتابع: «إلى جميع طلبة وطالبات جامعة الجلالة وإلى الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وجميع أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، باسمي واسم أسرة الملتقى نتقدم لكم بخالص العزاء داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحم شبابنا ضحية الحادث الأليم وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدين على تضامننا معكم في السراء والضراء، وتمسكنا بوجودكم كشركاء في نجاح الدورة السادسة، مقدرين كرم استقبالكم وحفاوتكم وتقديركم، لمشروعنا الثقافي واهتمامكم».

واختتم «قابيل» كلمته قائلا: أقول بمنتهى الإيمان الراسخ لكل فرد في شباب الملتقى ولكل أقرانهم الحالمين، بغد أفضل بإرادتك ستنتصر فقط، ابدع وانطلق»

يشار إلى اللجنة العليا للملتقى تتكون من الدكتور حسام بدراوي رئيسا، وعضوية كل من: الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، ودكتور سمر سعيد، أمين عام الملتقى، الدكتور أمل صديق عفيفي.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلقت أولى دورته في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة دكتورة غادة جبارة.