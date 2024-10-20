ارتفاع عدد المصابين في حادث ميكروباص بالفيوم لـ27 مصابًا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، منذ قليل، عن ارتفاع حالات الإصابة فى حادث انقلاب ميكروباص برصيف أمام فندق الأوپرچ بالطريق السياحي لبحيرة قارون، بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، من 21 حالة ووفاة شخص إلى 27 حالة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان مستشفى الفيوم الجامعي قد استقبل منذ قليل، 7 أشخاص مصابين، ليرتفع حالات المصابين إلى 27 مصابًا، وتبين إصابتهم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق السياحي لبحيرة قارون باتجاه مركز ومدينة أبشواي.

ودفع مرفق الإسعاف بـ12 سيارات لنقل المرضى، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.