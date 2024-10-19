اتحاد جدة يواصل انتصاراته في الدوري السعودي باكتساح القادسية

واصل فريق اتحاد جدة انتصاراته في بطولة الدوري السعودي باكتساح ضيفه القادسية بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن.

شارك الفرنسي المخضرم كريم بنزيما أساسيّا في تشكيل اتحاد جدة أمام القادسية، الذي بدوره اعتمد على الجابوني بيير إيمريك أوباميونج في قيادة خط الهجوم.

افتتح بنزيما التهديف مبكرًا في الدقيقة السابعة، ليضع العميد في المقدمة بهدف من صناعة موسى ديابي.

ونجح أوباميونج في إدراك التعادل لصالح القادسية في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف موسى ديابي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 67 بتمريرة من الجزائري حسام عوار.

واختتم البديل ماريو ميتاج الثلاثية في الدقيقة 81، ليفوز اتحاد جدة على القادسية بنتيجة 3-1.

اتحاد جدة يحقق الفوز الثالث على التوالي

وبهذا الفوز حقق اتحاد جدة فوزه الثالث على التوالي في الدوري السعودي منذ خسارته أمام الهلال في قمة الجولة الرابعة.

وبتلك النتيجة رفع اتحاد جدة رصيده إلى 18 نقطة، يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما تجمد رصيد القادسية عند 10 نقاط في المركز السابع.