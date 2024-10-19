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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الإثنين.. مؤتمر صحفي لأبطال "مش روميو وجولييت" بالمسرح القومي

مسرحية مش روميو وجولييت
مسرحية مش روميو وجولييت
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يعقد المسرح القومي، مؤتمرا صحفيا، في السابعة من مساء الإثنين المقبل، بمقر المسرح بميدان العتبة، بمناسبة اكتمال 60 ليلة عرض لمسرحية "مش روميو وجولييت"، واقتراب إيراداتها من تحقيق مليون جنيه.

يشارك في المؤتمر نجوم العرض وصناعه على رأسهم النجم علي الحجار، والنجمة رانيا فريد شوقي، والنجم ميدو عادل.

ومن المنتظر أن يتم اعلان خلال المؤتمر الصحفي، مفاجأت خاصة بالعرض، فضلا عن تكريم لبعض الشخصيات التي دعمته.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن بطولة الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم.

المسرحية من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، وإخراج عصام السيد.

مش روميو وجولييت المسرح القومي على الحجار رانيا فريد شوقي ميدو عادل فرقة المسرح القومي