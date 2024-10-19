وزير الشباب يلتقي بعد من الكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدد من الكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على التواصل المستمر مع الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع.

وخلال اللقاء استمع الوزير إلى ممثلي الكيانات الشبابية الذين قدموا عرضًا حول أبرز أنشطتهم ومشاريعهم المستقبلية، وأبدوا حماسهم الكبير لدعم الوزارة وتوجيهاتها.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية وهم عماد المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.. مضيفا أن اللقاء مع شباب البحر الأحمر يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى آرائهم وطموحاتهم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم مشاريعهم وأنشطتهم، وكذلك الاستماع لرؤاهم وتطلعاتهم للمستقبل.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الشبابية في جميع المحافظات، بما في ذلك محافظة البحر الأحمر، من خلال إنشاء مراكز شباب جديدة وتطوير المراكز الحالية، بالاضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وفي ختام اللقاء، أكد صبحي على أهمية التعاون بين الوزارة والكيانات الشبابية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.