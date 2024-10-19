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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران تنفي أي صلة لها بالهجوم على منزل نتنياهو

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
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نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم السبت أي صلة لإيران بالهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا بطائرة مسيرة مفخخة.

جاء هذا النفي بعد أن أعلن نتنياهو في وقت سابق من اليوم السبت أن إيران ومحورها سيُجبرون على دفع ثمن محاولة اغتياله وعائلته، مؤكدًا أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

وكتب نتنياهو في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "وكلاء إيران الذين حاولوا اليوم اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحًا.. هذه المحاولة لن تردعني ولن تردع إسرائيل عن مواصلة حربنا ضد أعدائنا من أجل النهضة".

وأضاف نتنياهو قائلًا: "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر إن كل من يمس مواطني إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا".

وتابع نتنياهو متعهدًا "سنواصل القضاء على الإرهابيين وسنستعيد المختطفين من غزة وسنعيد سكاننا إلى الشمال، وسنحقق كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال".

وكانت مصادر في مكتب نتنياهو قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت منزل نتنياهو في قيساريا بشكل مباشر.

وأكدت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء أكد إطلاق طائرة مسيرة بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا موجودين في المنزل وقت الهجوم".

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