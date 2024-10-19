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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بذهبية أفريقيا لليد والزمالك بالبرونزية

الاهلي
الاهلي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى النادي الأهلي، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد، بعد فوزه علي فريق فلاورز البنينى.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك بالحصول علي الميدالية البرونزية بعد فوزه علي فريق المنتدي المغربي.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، تتأتي ثماره تباعًا، ويؤكد ذلك نتائج المنتخبات والأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة الأصعدة.

وأشار صبحي إلي دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

وزير الرياضة الأهلى الدكتور أشرف صبحى النادي الاهلي احمد محمدي