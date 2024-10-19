تعادل مثير بين ضمك والتعاون في غياب طارق حامد

تعثر فريق ضمك الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، بالتعادل أمام ضيفه التعاون بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد نادي ضمك، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهد اللقاء، غياب طارق حامد عن صفوف ضمك؛ بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الركبة، وأبعدته عن الملاعب منذ فترة ليست بالقصيرة.

ضمك يواصل التراجع في الدوري السعودي بدون طارق حامد

وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية من فريق التعاون الذي تمكن من ترجمة هذه السيطرة إلى هدف التقدم عن طريق موسى بارو في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

مع بداية الشوط الثاني، دخل فريق ضمك بقوة بحثًا عن التعادل، ونجح بالفعل في تحقيق مبتغاه عن طريق حبيب ديالو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 60.

ولم يكتف رفاق طارق حامد بالتعادل، بل واصل الضغط على دفاعات التعاون، ونجح جورج نكودو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

لكن الفرحة لم تدم طويلًا لفريق ضمك، حيث تمكن عبدالفتاح آدم من تسجيل هدف التعادل لفريق لتعاون في الدقيقة 85، ليحصل الفريقان على نقطة واحدة من المباراة.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 7 نقاط، محتلًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما وصل رصيد التعاون إلى 11 نقطة، في المرتبة الخامسة.