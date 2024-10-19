"الدولي لليد" يشكر وزير الشباب للمساهمة في نجاح بطولة العالم للأندية

تلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي، للمساهمة في تنظيم ونجاح بطولة العالم للأندية للرجال 2024 بجمهورية مصر العربية.

وعبر الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد عن شكره العميق للدولة المصرية بكافة الجه‍ات المعنية، للمساهمة في إنجاح الحدث العالمي الرائد، وتقديم لحظات فريدة من نوعها لجماهير ومحبي كرة اليد.

فيما أشار الدكتور أشرف صبحي إلي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.