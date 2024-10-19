زراعة أشجار التوت العماني بشوارع الإسماعيلية

قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، بتطوير الجزيرة الوسطى بشارع المدرسة الفنية التجريبية العسكرية لتكنولوجيا المعلومات، من الطريق الدائري وحتى طريق صبري مبدى، وزراعتها بأشجار التوت العماني المثمرة، والتي تبرع بها أحد رجال الأعمال في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كافة أنشطة المحافظة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتجميل وزراعة جميع المداخل الرئيسية للمدينة وجميع المحاور داخلها وجميع المسطحات المخصصة للزراعة.

و طالب الشيمي المواطنين بالحفاظ علي الأشجار حتي يستمتع به جميع المواطنين .