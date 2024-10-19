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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة أشجار التوت العماني بشوارع الإسماعيلية

زراعة أشجار التوت
زراعة أشجار التوت العماني بشوارع الإسماعيلية
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قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، بتطوير الجزيرة الوسطى بشارع المدرسة الفنية التجريبية العسكرية لتكنولوجيا المعلومات، من الطريق الدائري وحتى طريق صبري مبدى، وزراعتها بأشجار التوت العماني المثمرة، والتي تبرع بها أحد رجال الأعمال في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كافة أنشطة المحافظة.

جاء  ذلك بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتجميل وزراعة جميع المداخل الرئيسية للمدينة وجميع المحاور داخلها وجميع المسطحات المخصصة للزراعة.

و طالب الشيمي المواطنين بالحفاظ علي الأشجار حتي يستمتع به جميع المواطنين .

الإسماعيلية الجزيرة الوسطى الطريق الدائري المشاركة المجتمعية تكنولوجيا المعلومات