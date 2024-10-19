هاتريك جديد لهاري كين.. بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بالدوري الألماني

سحق فريق بايرن ميونخ ضيفه شتوتجارت برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

كان النجم الإنجليزي هاري كين هو نجم المباراة بلا منازع، حيث قدم عرضًا قويًا بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 57، 60 و80، ليؤكد مكانته كأحد أفضل المهاجمين على مستوى العالم.

سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وفرض أسلوبه الهجومي على المنافس، وأحرز كين 3 أهداف متتالية، قبل أن يختتم كينجسلي كومان الرباعية في الدقيقة 89.

رقم قياسي جديد لـ هاري كين

بهذا الفوز، عاد بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الألماني، أمام باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت.

سجل هاري كين الهاتريك رقم 7 له مع بايرن ميونخ، منذ انضمامه للعملاق البافاري في صيف 2023، قادمًا من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

بتلك النتيجة، عزز بايرن ميونخ موقعه على صدارة الدوري الألماني، متساويًا في النقاط (17) مع لايبزيج ولكنه متفوق بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 9 نقاط، يحتل بها المركز التاسع في البوندسليجا.