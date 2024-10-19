قطر يفوز على الوكرة بمشاركة مصرية

تمكن فريق قطر الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، من تحقيق فوز قاتل على ضيفه الوكرة، الذي يلعب له النجم المصري حمدي فتحي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد سحيم بن حمد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري القطري.

شارك أحمد عبد القادر أساسيًا مع قطر، كما تواجد حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة، وخاض الثنائي المباراة كاملة.

مواجهة مصرية على الأراضي القطرية

بدأ الشوط الأول بتنافس قوي بين الفريقين، ولكن الوكرة تمكن من خطف الأسبقية بهدف مبكر سجله ريكاردو جوميز في الدقيقة 24.

وحصل لاعب الوكرة المهدي علي البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، نتيجة عرقلة أحمد عبد القادر لاعب قطر.

ولم يستسلم قطر، ورد سريعًا بهدف التعادل عن طريق عيسى بالانجي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

كما شهد الشوط الأول مشادة كلامية بين حمدي فتحي لاعب الوكرة والمدرب المغربي يوسف السفري المدير الفني لفريق قطر.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط بحثًا عن هدف الفوز، وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة. وفي الدقيقة 87، تمكن خالد محمودي من تسجيل هدف الفوز لفريق قطر برأسية متقنة.

بهذا الفوز رفع قطر رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري. بينما تجمد رصيد الوكرة عند 11 نقطة في المرتبة الخامسة.