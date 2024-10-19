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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تدخل للدفاع عن صديقه.. القبض على قاتل "بيسو" في إمبابة

المجني عليه
المجني عليه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بأرض عزيز عزت في إمبابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بأرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص

تبين العثور على جثة "سالم س" الشهير ب"بيسو" شاب في منتصف عقده الثاني به آثار طعنة نافذة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل في عقده الرابع في مشاجرة نشبت بينهما بسبب تدخل المجني عليه للدفاع عن صديقه قام خلالها المتهم بالتعدي بسلاح أبيض علي الضحية محدثا إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

المجني عليه 
المجني عليه 
المجني عليه 
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