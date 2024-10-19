أول إجراء رسمي من السعودية ضد قناة MBC بسبب تقرير مثير للجدل

أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالسعودية مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة.

وأصدرت الهيئة منذ قليل بياناً رسمياً جاء فيه: “أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالسعودية مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة لاستكمال الاجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة” .

وتابع البيان : “وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم الاعلام على أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الاعلام بالأنظمة الإعلامية للملكة وضوابط المحتوى ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه اي مخالفة”.

وكان مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، قد أصدر قراراً اليوم السبت، بإلغاء رخصة عمل قناة MBC في العراق.

وقالت الهيئة في بيان: "انطلاقاً من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة، و تطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق، وقرر الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".

جدير بالذكر أن قناة MBC 1 أذاعت تقريرا بالأمس بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، واصفة زعماء المقاومة بالإرهابيين؛ مما ترتب عليه قيام البعض باقتحام مقر القناة في العراق وحرقها اعتراضا على ما جاء بالتقرير.