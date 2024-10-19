أرسنال يتلقى هزيمة قاسية من بورنموث في الدوري الإنجليزي

سقط فريق أرسنال في فخ الهزيمة أمام مضيفه بورنموث بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة، تلقى أرسنال أول خسارة له هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا.

أرسنال يخسر الكثير من بهزيمته من بورنموث

شهدت المباراة نقطة تحول حاسمة في الدقيقة 30 بطرد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، ليضطر أرسنال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل بورنموث النقص العددي في صفوف أرسنال وسجل هدفين في الشوط الثاني، في الدقيقتين 70 و79، عن طريق ريان كريستي وجاستن كلويفرت من ركلة جزاء.

ويفقد أرسنال، ساليبا أمام ليفربول في الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام بورنموث.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد أرسنال عند 17 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة العاشرة.