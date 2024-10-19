"شرح العقيدة الأرثوذكسية" في رسالة دكتوراه بإكليريكية الأنبا رويس

نُوقشت في قسم اللاهوت بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس اليوم، الرسالة المقدمة من الباحث القمص مكاري القمص تادرس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بشبرا الخيمة، والمنسق الإعلامي لإيبارشية شبرا الخيمة، للحصول على درجة الدكتوراه.

حمل موضوع الرسالة عنوان "تطور شرح العقيدة الأرثوذكسية بحسب الفكر اللاهوتي القبطي من القرن العاشر وحتى القرن الرابع عشر".

تكونت لجنة المناقشة من: أ.د القس بيشوي حلمي ابراهيم. رئيسًا ومشرفًا.

أ.د. الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ووكيل الكلية، مشرفًا ثانيًا.

أ.د. القس غريغوريوس رشيدى عضوًا مناقشًا.

أ.د. القمص بنيامين المحرقي عضوًا مناقشًا.

بعد أن تمت مناقشة الباحث، والمداولة بين أعضاء اللجنة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

حضر مناقشة الرسالة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وعدد من كهنتها، وعدد من الباحثين.