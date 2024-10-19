مسابقة المعلمين الجديدة.. آلاف من معلمي الحصة ينتظرون الانفراجة والإنصاف يناير المقبل.. المدرسون: إلغاء شرط السن والتعاقد بدون اختبارات يرد لنا حقنا

التربية والتعليم تعيد التوازن للعملية التعليمية

المسابقة الجديدة تدعم القطاع التعليمي وفق استراتيجية مصر 2030

تعمل الدولة بكافة امكانياتها على تطوير واستقرار العملية التعليمية وبرغبة صادقة لإحداث نهضة حقيقية، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة التعليم.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين معلمين جدد من خلال مسابقة سنوية الـ 30 الف معلم، انفراجة كبيرة، حيث تعاني المدارس في المحافظات من عجز شديد في المعلمين، كما جاء تحرك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وحصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء لعقد مسابقة خاصة لمعلمي الحصة تعلن تفاصيلها يناير المقبل، من الأمور الإيجابية المهمة خلال العام الدراسي الحالي.

بين الأمل الجديد، هناك نداء يتجدد عقب الحديث عن المسابقة الجديدة للمعلمين بالحصة، هو ما يعود بنا إلى مآسي مسابقة الـ36 ألف معلم، وما تبعها من إعلان مسابقة 120 ألف معلم، والتي تكبد فيها المتقدمون، خسائر مادية كبيرة في إجراءات التقديم والمستندات والشهادات المطلوبة حينذاك، من آلاف المتقدمين.

أصحاب الخبرات

الوعود التي انتظرها معلمي الحصة للوفاء بها من قبل وزارة «التربية والتعليم»، من التربويين وأصحاب الخبرات مرورا بالتقدم على البوابة الإلكترونية للتوظيف في 2020، ثم العمل التطوعي، أو بمقابل 20 جنيها للحصة لسد العجز، كما أعلنت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، أفقدت الكثيرين الثقة في تنفيذ مسابقة نزيهة وشفافة.

مطالبات عدة ممن عملوا بالحصة سواء على رأس العمل حاليا أو من عملوا خلال السنوات السابقة، وتقدموا عبر بوابة التوظيف التابعة للتربية والتعليم، للتعيين رسميا واجتازوا الاختبارات في مسابقتي 36 الف معلم والـ 120 الف معلم دون جدوى.. وأصبحوا ضحايا المسابقتين.

تساؤلات يطرحوها المعلمون والمتابعون.. أهمها هل سيكون لهم الأولوية في الاختيار دون الدخول في دوامة جديدة في اختبارات وتقديمات فضلا عن السماح للسن ليكون حتى 48 عاما لأن الأغلبية الذين باتوا ضحايا تعدت أعمارهم الأربعين عاما بل ووصل بعضم قرابة 49 عام؟

كمايأتي مطلب عدم التقييد بشرط السن، حيث أن المدارس استعانت بالمحالين على المعاش لسد العجز في أعداد المعلمين.. فهل يسمح بعدم التقيد بالسن؟

وهناك مطالب عديدة من معلمي الحصة القدامى يناشدون بضرورة أن تضع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنظيم والإدارة، في الاعتبار أثناء إعداد الشروط للمسابقة المقبلة يناير 2025، المقبولين في مسابقة الـ 120 ألف معلم، والأعداد الأخرى التي تقدمت للعمل، واجتازت المراحل، ومن قبلهم العمل ضمن 36 الف معلم.. إلى أن أغلقت تلك البوابة، التي بها قاعدة بيانات كاملة لمن تقدموا.. فنحن الآن في حاجة للرجوع إليها لتحقيق هدفها، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الذين يستحقوا أن يكونوا في المقدمة.

من جهتهم ناشد الآلاف من معلمي الحصة، وزارة التربية والتعليم، لإجراء حصر دقيق للتخصصات المطلوبة، ومواعيد محددة لكل مراحل المسابقة الجديدة، واعتماد من نجحوا من قبل دون شرط السن أو دخول اختبارات.

ويتمنى المعلمون بالحصة، أن يلتفت لمطالبهم فعددهم كبير، وأوراقهم مستوفية وتنطبق عليهم الشروط، ومنهم من حصل على شهادات إضافية مثل دبلومات في التخصص.. وضرورة عدم التقييد بالسن ودخول الاختبارات مجددا.

كما أن هناك مخاوف بعد ما تم الإعلان عن المسابقه بدأ التحرك في بعض الإدارات التعليمية معلمين جدد بشكل سريع، لم يعملوا من قبل، في مواجهة من عملوا في ٢٠١٩ ضمن ٣٦ الف وضحايا مسابقة ١٢٠ الف وعملوا بالحصة بعد ذلك.. مما يضعف هذا التحرك فرص التعين من لهم أحقية وأولوية بمسابقه يناير 2025.

معلمون ومعلمات

وقالت مروة واصف، إنها تعاقدت ضمن ٣٦ الف معلم بإدارة زفتي في مدرسة توفيق ذهني الابتدائية السن حاليا ٣٦.

وأضافت: تقدمت بمسابقة ١٢٠ الف معلم (البوابة الالكترونية )، وتم اجتيازها بنجاح عملت بالحصة في مدرسة منشية حاتم الابتدائية من ٣ سنوات.

وقال حمدي محمد البدري، تقدمت للتعاقد ضمن مسابقة التعاقد المؤقت 2019، وعملت لمدة شهرين بمدرسة ابتدائي بإدارة أبو كبير محافظة الشرقية.

وأضاف: تم فصلنا بعد شهرين، على أنه سيتم الإستعانة بنا في بداية العام الدراسي الجديد والتعاقد معنا وصولا إلي التعيين، وفق تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي السابق ونائبه رضا حجازي آنذاك وذلك بعد أن استوفينا الشروط واجتزنا مسابقة هي الأصعب في تاريخ الوزارة وتوالت السنين بحجة توفير الميزانية فالآن وقد توافرت الميزانية فإنني أطالب بتعييني دون الدخول من اختبارات ومسابقات التي تستنزفنا ماديا ومعنويا في هذه الظروف التي نعيشها فلا لمزيد من المجازفات فأن أعيل أسرة لذا أرجو من الله التعيين.

وأوضحت أسماء طه علي، انها تعاقدت ضمن 36الف معلم شهرين، في 2019، وعملت في مدرسة صهرجت الإعدادية بنات تبع إدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهليةالسن حاليا 35

وتابعت، في عام 2020 نظم الوزارة مسابقة 120الف معلم وقدمت فيها وطلبوا مننا شهادات مهارية منها: icd تيتشر، وتم تحديد اختبارات مثل الاختبار النفسي وتم اجتيازه.. وبعد ذلك المسابقة ألغيت، ثم بعد ذلك قدمت بالحصة سنة 2022 وعملت بنظامها.

من جانبه قال رمضان عبدالغني سليمان، إنه تعاقد مؤقتا سنة 2019 وكان مدة العمل شهرين

بمدرسة فاطمة عمار إدارة شرق محافظة الفيوم، والسن حاليا 30 سنة

وأضاف: تم تسريحنا بحجة عدم وجود ميزانية ووعدنا حينذاك د.رضا حجازي برجوعنا في حالة توافر الميزانية

وطالب، عبدالغني، بضرورة رجوعنا لمدارسنا وخاصة أننا خضنا تدريب واشتغلنا في المدارس وراقبنا في امتحانات نهايه العام الدراسي 2019

شرط السن

في سياق متصل طالبت إحدى المعلمات رفضت ذكر أسمها، أن تكون هناك فرصة كبيرة لهم، ومعالجة أي خلل ليس لنا ذنب به، مشيرة إلى أنها عملت لمدة شهرين وأنها تقدمت من قبل لمسابقة الـ120 ألف معلم وبقيت من ضحاياها بعد كل ما حدث، مشيرة إلى أنها عمرها الآن 47 عاما.

في السياق ذاته ذكرت كاميليا حسن أنها تقدمت في مسابقة التربية والتعليم عام 2019 وجهزت الورق المطلوب رغم صعوبته بما فيه القيد العائلي حتى الدرجة الرابعة، وتم قبول الورق ودخلت الامتحان إلكتروني ونجحت ضمن 36 ألف معلم نجحو فتم عمل مفاضلة وتصفية وأيضا نجحت الحمد لله.

ولفتت "كاميليا"، إلى أنها قامت بتوقيع العقد لمدة شهرين واستلمت العمل في مدرسة محمد فريد خميس إدارة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وعملت وأثبت كفاءة بشهادة مديري المدرسة وراقبت في الامتحانات دون مقابل، وتم فصلنا بعد ذلك على أمل حين توفر ميزانية سوف نعود للعمل ولكن عندما توافرت الميزانية أقاموا مسابقة جديدة رغم إننا عرضنا على الوزارة أن نعمل سنة دون مقابل مادي ويتم تعيننا ولا حياة لمن تنادي وضاعت السنين وسني الآن 39 عام، ومازلت أنتظر

طلبي الآن أنا وكل زملائي أن يصدر قرارا برجوع من تم فصلهم من 36 ألف معلم دون شروط.

أما أسماء فتحي، قالت أنها عملت ضمن ٣٦ الف معلم، بعد اختبارات تم اجتيازها، واجتزتها، ثم تعاقدت 5 سنين في المدارس بعد ذلك، مطالبة بضرورة التعيين بدون اختبارات.

من جهتها قالت زينب محمد، أنها ضمن ٣٦ ألف معلم، وهم الأكثر ظلما في التاريخ، حيث اجتزنا مسابقة رسمية ومفاضلات وتدريب واختبارات واستلمنا العمل بالفعل، ودفعنا أموال طائلة، وتم اختيارنا من بين نصف مليون متسابق، وتم استبعادنا من العمل بعد شهرين في مدرسة ابو الحارث الابتدائية إدارة ابو تيج التعليمية باسيوط خلا أبريل ومايو 2019.

وأوضحت “زينب”، الجميع وعدنا بالعودة للعمل حينذاك، الوزير ونائبه والبرلمان حتى الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء وعدتنا بالعودة للعمل، الجميع أخلف وعده، وعمري الآن تجاوز 38، ونريد عقود استثنائية لـ 36 الف معلم دون التقييد بشرط السن.

وقالت ولاء ثابت من محافظة قنا نجع حمادي، فتقول إنها كانت ضمن مسابقة 36الف معلم

تعاقدت شهرين عام 2019، وكان عملي في مدرسة إبراهيم عبد النبي.

أشارت «ولاء»، إلى أن مسابقة 36 الف معلم كانت بها شروط تعجيزية، وكان لدينا امل في ربنا أن يتم معانا التعاقد ونستلم دائم وليس استلام عمل شهرين، معلقة “كل وزيرله تصريحات تؤكد أن لنا حق ولازم ناخده وأننا لازم نتثبت، والأحقية لنا في أي مسابقة تنظم، يعنى نستلم على طول ونكون احنا أولى علشان احنا دخلنا اختبارات ونجحنا”.

وتابعت، اتمنى من وزير التربية والتعليم أنه ينصفنا وعددنا ليس بقليل، وجميعا لديه مسئوليات، ولديه أسرة، ولا يوجد لهم دخل اخر.



محمد فاروق محمد وهو معلم ثانوي تخصص لغة انجليزية، أكد أنه تعاقد عامين 2003 و2004 في طما الثانوية الصناعية بسوهاج.

وأضاف، محمد فاروق: نجحت في مسابقة ٣٦ الف معلم ٢٠١٩ واستلمت العمل لمدة شهرين وقمت بالتدريس والمراقبة والتصحيح في مدرسة نجع العطيفي مركز طما محافظة سوهاج ثم قمت الإدارة بإنهاء تعاقدنا برغم وجود العجز في المدارس، وعمري حاليا ٤٦ عام وغير مُعين.



و تحدثت جهاد ربيع حميد، ضمن من تم تعيينهم بمسابقة ٣٦ الف معلم، قائلة: تعاقدنا لمدة شهرين بإدارة البلينا محافظة سوهاج، واشتغلنا في مسابقة رسمية، واشتغلت بالحصة بعد ذلك، لافتة إلى أنها قدمت أيضا في مسابقة 120 الف معلم، ونتمنى التعاقد معنا رسميا دون اختبارات جديدة وانا عمري الآن 29 عاما.

وتضيف إيمان مرشدى إبراهيم، 37 عاما ، أنها عملت في مدرسة الشهيد محمد محمود الحصاوى بالبحيرة، تطوع، سابقا، وحاليا بالحصة فى نفس المدرسة، لافتة إلى أنها تقدمت للبوابة الالكترونية للتوظيف التي اغلقتا بعد المرور بعدد من المراحل.

فيما أوضحت شيماء فتحي السعيد الهنداوي، أنه قبل التعاقد في المسابقات الماضية، طلب العديد من الكورسات التى تطلبت الوقت والمال والجهد والتفرغ والإعداد للمسابقة عده شهور

وامتحانات تعسفية وسفر للقاهرة أكثر من مرة، حتى تم التعاقد فبراير 2019

واتعينت معلم فصل فى مدرسه الشهداء بالمحلة الكبرى لمدة شهرين، ومن ثم تم استبعادى وحاولت ادخل المسابقات التالية ولكن سنى كان يحول بين ذلك، حيث أن سني الآن تجازة الأربعين عاما، مؤكدة أن لديهم خبرة فى مجال التعليم، وتتمنى التعيين والإنصاف.

التخصصات

أما سمر فتحي 31 عاما، من محافظة المنيا، تقول أنها كانت ضمن 36 الف معلم في 2019، وعملت بعدها 4 سنوات باالحصة، مطالبة بضرورة إتاحة المسابقة لكل التخصصات

لاني تخصص علم نفس، مش مطلوب والمسابقة الأخيرة للتعاقد مع معلم فصل.

من جانبها تقول أمل إبراهيم إنها تعاقدت لمدة شهرينخلال 2019 مدرسة البلتاجي بمنشيه عاصم بالدقهلية، ثم عملت بالحصه لمدة 3 سنوات متتاليه بمدرسة بنفس الإدارة التعليمية وهذا العام الدراسي 2024 - 2025 العام الرابع لي اثناء العمل بنظام الحصة.

وأوضحت أنها تقدمت لمسابقة لــ 120 الف على البوابة الالكترونية، ونجحت في كل اختباراتها واخدت الشهادات المطلوبة وامتحنت فيها تنال وشهاده Icdl تيتشر ونجحنا في الاختبار النفسي وأعلنت اسمائنا للتسكين في 2020 قبل كورونا ولكن لم يحدث وأنا الآن أعمل بالحصة.

وطالبت بالنظر لكل معلمي 36 الف معلم حيث نجحنا من بين 530 الف متسابق.. وإلغاء شرط السن.

الإنصاف والنزاهة

وأشارت غادة محمد الي أنه فى عام ٢٠١٤ تم الإعلان عن مسابقة لتعيين 30 الف معلم وقمنا بعمل اختبارات فى مدن مختلفة وبعيدة عننا، والحمدلله اجتزت الاختبارات بنجاح وكنت من احتياطي ٣٠ الف معلم واصدر الوزير حينها انه سيتم الاستعانة لسد العجز من الاحتياطي فى الأعوام القادمة وهذا مالم يحدث مطلقا وذهبت احلامنا ادراج الرياح.

وأضافت: بعد ٥ سنوات تم الإعلان عن مسابقة مؤقته لسد العجز تقدم لها ما يقرب من نص مليون معلم وقمنا باجتياز عدة اختبارات قمة فى الصعوبة وطلبوا منا أوراق تعجيزية، حتى قمنا باستخراجها مثل القيد العائلي وتم تصفيتنا واختيار ٣٦ الف معلم فقط من الاعداد الكبيرة التى تقدمت للمسابقة وكانت الاختبارات إلكترونية، تمت المفاضلة بيننا إلكترونيا فى واحدة من انزه المسابقات التى شهدتها وزارة التربية والتعليم، وسعدنا جميعا اننا سنمضي العقد الذي تم إخفاء بنوده عننا أثناء توقيع العقد، لنفاجيء بعدها ان بنود العقد مخالفة للقانون لان اقل مدة للتعاقد سنة، ثم سنة ثم تثبيت، ولا يوجد فى القانون ما يسمح بالتعاقد لمدة شهرين فقط ويوجد بند أيضا بعدم المطالبة بأي تثبيت او تعيين.. ولأول مرة فى تاريخ وزارة التربية والتعليم تقوم بتسريح المتعاقدين معهم بعد شهرين وإنهاء تعاقدهم رغم العجز الصارخ المعروف.

وتابعت، بعد ذلك أعلن وزير التربية والتعليم عن بوابة لتعيين ١٢٠ الف ومعلم وأن الأولوية ستكون ٣٦ الف معلم وبالطبع قمنا بالتقدم على البوابة الالكترونية أملا فى التعيين وصدمنا بعدة شروط و شهادات واختبارات مرة اخرى، منها: لابد ان نشترك فى نقابة المعلمين رغم ان ذلك أيضا مخالف للقانون، وكذا نحصل على شهادة التنال للغة العربية وشهادات أخرى على حسب كل تخصص

Icdlteacher، ولابد أن نجتاز الاختبار النفسي فى مدينة ٦ اكتوب، ودفع رسوم مقابل فحص الأوراق.. وبالفعل وصلت لنا رسالة اننا اجتزنا جميع المراحل وجاري التسكين.

واستطردت، ما حدث بعد ذلك مهزلة، بعد كل هذه الشهادات والاختبارات والاشتراكات والمصروفات بعد ان قمت ببيع ذهبي لانفق على مصروفات كل هذه المراحل واجتازها بجدارة تخبرني انها مجرد قاعدة بيانات وليست مسابقة.. ووعدنا الجميع بحل مشكلتنا قريبا وان لنا الاولوية فى التعيين ولكن المتاح حاليا حتى توافر الميزانية العمل بالحصة بسعر ٢٠ جنيه يتم الخصم منهم ليصل سعر الحصة حوالى ١٣ جنية فقط وانه اذا توافرت الميزانية سيكون الاولوية لمن يعمل بالحصة وكالعادة لم يكن لدينا خيار سوى الموافقة على العمل بالحصة على أمل أن يكون لنا الاولوية اذا توافرت الميزانية.. واذ بالسيد الرئيس مشكورا يقرر بتعيين ١٥٠ الف معلم على مدار ٥ سنوات كل عام ٣٠ الف معلم وتوافر ميزانية ذلك، والجميع اخبرنا أن الاولوية فالتعيين ستكون لـ ٣٦ الف معلم و ١٢٠ الف معلم ومن يعمل بالحصة ولكننا صدمنا أن المسابقة لايوجد فيها أي بند لاولوية لنا وأننا سندخل كمن يدخل لاول مرة ولا يوجد أي امتياز لنا بل يوجد شروط معظمها لايتوافق معنا مثل السن والوزن.

وأشارت إلى أننا مع وزارة التربية والتعليم تركنا عملنا الخاص وتفرغنا للعمل بالحصة التى لا تكفى ثمن المواصلات عملنا فوق نصابنا وشاركنا فى حصص احتياطي وإشراف واعمال امتحانات كل ذلك بدون مقابل على أمل أن يتم انصافنا بقرار جريء وعادل من وزير التربية والتعليم بعقد مميز لكل من هو على قيد العمل وعمل لمدة لا تقل عن ٣ سنوات..

كما نرجو الإنصاف بعودة ٣٦ الف معلم ومعملو الحصة بدون الدخول في اختبارات وإلغاء شرط السن.

التعليم توضح

قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن موافقة مجلس الوزراء على مسابقات جديدة للمعلمين، شديدة الأهمية.

وأضاف: التعديل هنا يسمح بإصدار إعلان خاص للتعيين في وزارة التربية والتعليم للمعلمين المتعاقدين بالحصة لمسابقة مختلفة عن الإعلان العام لمسابقة الـ ٣٠ ألف معلم السنوية.

وأشار إلى أن المعلم المتعاقد حاليا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله ويقدم فيه أداء جيدا ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام، وذلك تقديرا لجهودهم واعترافا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس، مع انطباق باقي شروط التقدم من مؤهلات وسن واجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الإعلان.

وتابع التعديل الثاني المهم جدا أن التقدم للمسابقات في المستقبل سيكون على أساس الإدارة التعليمية وليس المحافظة كما سيمنع الكثير من مشاكل التوزيع على إدارات بعيدة عن محل سكن المعلم وكذلك لسد العجز في المواد المختلفة بصورة أكثر دقة وموجهة بشكل أفضل.

كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.

