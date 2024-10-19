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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق ظهر في فيديو أثناء السير برعونة في التجمع

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن  مُلابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة   معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالتجمع الأول، وضبط مرتكب الواقعة.
تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة ملاكى برعونة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط سيارتين إحداهما "الظاهرة بمقطع الفيديو" والثانية سبق إستخدامه لها بواقعة مُشابهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائدهما.

أجهزة الأمن مقطع فيديو التجمع الأول