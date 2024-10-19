مصرع وإصابة 21 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 20 آخرون في حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أمام أحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون بالفيوم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق بحيرة قارون ووجود جثة ومصابين .

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 20 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .