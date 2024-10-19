وزير الشباب يلتقي مستثمرين لبحث الفرص الاستثمارية في البحر الأحمر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي والشبابي بمحافظة البحر الأحمر، ليحث افاق التعاون بين الوزارة والمستثمرين في المساهمة بتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية وايضا العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الشباب هم المحرك الأساسي للتنمية، وأن الوزارة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار لخدمة هذا القطاع الحيوي.



ولفت الى انه توجد العديد من الفرص الاستثمارية في المحافظة، حيث تعتبر محافظة البحر الاحمر ارضا خصبة لجذب العديد من الاستثمارات لما تتمع به من طبيعة ساحرة وبنية تحتية قادرة على استيعاب الطفرة التي ستحدث فيها، حيث تشمل الفرص الاستثمارية "إنشاء ملاعب متعددة الأغراض، وصالات رياضية، ومركز شباب متكاملة الخدمات، انشاء حمامات سباحة اولمبي ونصف اولمبي بنظام حق الانتفاع، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في المساهمة في هذا المشروع القومي.