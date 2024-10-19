ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام عبري: من المتوقع أن ترد إسرائيل على محاولة اغتيال نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قولهم إنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على محاولة اغتيال نتنياهو، بحسب ما ذكرت قناة "إم تي في" اللبنانية في نبأ عاجل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا)، إن: "وكلاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحا". 

وشدد نتنياهو علي أن هذه المحاولة لن تثنيه عن "مواصلة الحرب ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة".

ووجه رسالة تهديد إلى إيران وشركائها، مؤكدا على أن "كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا لذلك".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل إيران اغتيال