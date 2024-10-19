إعلام عبري: من المتوقع أن ترد إسرائيل على محاولة اغتيال نتنياهو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قولهم إنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على محاولة اغتيال نتنياهو، بحسب ما ذكرت قناة "إم تي في" اللبنانية في نبأ عاجل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا)، إن: "وكلاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحا".

وشدد نتنياهو علي أن هذه المحاولة لن تثنيه عن "مواصلة الحرب ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة".

ووجه رسالة تهديد إلى إيران وشركائها، مؤكدا على أن "كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا لذلك".