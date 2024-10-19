ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من أودينيزي في سان سيرو

نجح نادي ميلان في تحقيق فوز صعب على ضيفه أودينيزي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ ميلان المباراة بقوة، حيث تمكن النيجيري صامويل تشوكويزي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13، مستغلًا تمريرة متقنة من كريستيان بوليسيتش.

مباراة ميلان ضد أودينيزي

لكن فرحة الروسونيري لم تدم طويلًا، حيث طُرد اللاعب الهولندي تيجاني ريندرز في الدقيقة 29، ليضطر ميلان لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين.

بعد حالة الطرد، زادت حدة المباراة، وبدأ أودينيزي في الضغط بقوة على دفاعات ميلان بحثًا عن هدف التعادل.

ورغم النقص العددي، تمكن ميلان من الحفاظ على تقدمه بفضل تنظيم دفاعي قوي وحارس مرمى متألق، بالاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتهديد مرمى أودينيزي.

شهد الشوط الثاني العديد من الأحداث المثيرة، حيث أجرى مدرب ميلان تغييرات دفاعية لتعزيز وسط الملعب.

كما شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من كلا الفريقين، أبرزها تسديدة بوليسيتش التي تصدى لها حارس أودينيزي.

في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، اعتقد أودينيزي أنه تمكن من إدراك التعادل، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

بهذا الفوز الثمين، رفع ميلان رصيده إلى 14 نقطة، ليتقدم إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة في المركز السادس.