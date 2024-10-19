يد الأهلي يهزم فلاورز البنيني ويتوج ببطولة أفريقيا

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بطلا لكأس أفريقيا للأندية الأبطال بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 9 الي 19 أكتوبر الجاري.

حسم فريق يد الأهلي الشوط الاول بنتيجة 22-11 وواصل التفوق وأنهى اللقاء بنتيجة 43-22 ليخقق اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وكان فريق يد الأهلي تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجه 26-25 في نصف النهائي بينما صعد فلاورز البنيني للنهائي بالفوز على منتدى المغربي بنتيجة 40- 38 امس الجمعه.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها فريق يد الأهلي لقب بطولة افريقيا للأندية الأبطال في كرة اليد ورقم 7 في تاريخه .

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.