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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الأهلي يهزم فلاورز البنيني ويتوج ببطولة أفريقيا

فريق يد الأهلي
فريق يد الأهلي
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توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بطلا لكأس أفريقيا للأندية الأبطال بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 9 الي 19 أكتوبر الجاري. 

حسم فريق يد الأهلي الشوط الاول بنتيجة  22-11 وواصل التفوق وأنهى اللقاء بنتيجة 43-22   ليخقق اللقب للمرة السابعة في تاريخه. 

وكان فريق يد الأهلي تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجه 26-25 في نصف النهائي بينما صعد فلاورز البنيني للنهائي بالفوز على منتدى المغربي بنتيجة 40- 38 امس الجمعه. 

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها فريق يد الأهلي لقب بطولة افريقيا للأندية الأبطال في كرة اليد ورقم 7 في تاريخه . 

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

فريق يد الأهلي بطولة افريقيا لكرة اليد الأهلي والزمالك كرة اليد