تعرف علي طه عزت رئيس لجنة المسابقات الجديد

بدأ طه عزت رئيس لجنة المسابقات الجديد اليوم مهام عمله الرسمية خلفا للكابتن عامر حسين.

مؤهلاته طه عزت

حاصل علي دورات من الفيفا والاتحاد الأوربي والاتحاد الآسيوي في اللوائح والأمور التنظيمية للمسابقة.

خبرة 15 سنة في رابطة الأندية الإماراتية منهم 8 سنين مديرًا للجنة المسابقات بالرابطة الإماراتية.

أسفرت قرعة الدوري للموسم الجديد، التي أجريت اليوم السبت بحضور ممثلي الأندية وأحمد دياب رئيس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر عن تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة عشرة.



كما أسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى على رأسها لقاء الأهلي "حامل اللقب" ضد سيراميكا كليوباترا، كما يلعب الزمالك ضد البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في قمة الدوري بالجولة 15، بينما تقام مواجهة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة، والزمالك ضد بيراميدز في الجولة 11.



يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط، يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.



مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز الـ9 الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط حيث يلعب فيها أصحاب المراكز الـ9 الأخيرة على تفادي الهبوط، ويهبط فريقين فقط إلى دوري الدرجة الثانية.



يبدأ الدوري يوم 30 من الشهر الجاري وينتهي 30 مايو المقبل.