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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: هدوء حذر بالضاحية الجنوبية عقب غارات الاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت فاطيما رسلان، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من الضاحية الجنوبية بلبنان، إن الهدوء الحذر هو سيد الموقف في الضاحية الجنوبية منذ أكثر من ساعة، مشيرة إلى أنه قبل ساعة أصوات الانفجارات العنيفة كانت تدوي في جميع أرجاء الضاحية الجنوبية.

وأضافت «رسلان»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 10 غارات على الضاحية الجنوبية خلال مدة لا تتجاوز الساعتين، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت عدة مناطق، وحذر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال من التواجد فيها وأنه سيتم استهدافها، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف منطقة الشويفات القريبة من مطار بيروت، ولكن حركة الطائرات داخل المطار مستمرة، ولم تتوقف إطلاقًا.

وتابعت : «لا يوجد غارة حتى هذه اللحظة منذ ساعة ولكن هناك تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية»، لافتة إلى أن جميع الغارات كانت على أحياء سكنية ومباني سكنية، ولا يوجد إلى الآن أي أخبار عن حصيلة الشهداء والمصابين.

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