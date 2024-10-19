المجلس الثقافي البريطاني يدعم طلاب جامعة الأزهر في برنامج دراسي ببريطانيا

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن دعمه لعدد من طلاب جامعة الأزهر المتميزين في برنامج دراسي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع في المملكة المتحدة، يهدف إلى تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية وتطوير مهارات القيادة الأساسية.

الطلاب العشرة الذين تم اختيارهم بناءً على إنجازاتهم الأكاديمية المتميزة، بما فيهم الطالب الأول على مستوى الجامعة، يشاركون في دورة مكثفة في مدرسة أنجلو كونتننتال في بورنموث، وهي مؤسسة تعليمية مشهورة ومعتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات التواصل، وتنمية التعاون الفعال ضمن الفريق، وزيادة الوعي الثقافي.. وتستضيف عائلات بريطانية الطلاب، مما يساهم في تعميق تجربتهم الثقافية وتوفير فرص لممارسة اللغة الإنجليزية.

من جانبه، علق مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، قائلاً: "نحن فخورون بدعم هؤلاء الطلاب المتميزين في رحلتهم التعليمية، ونأمل أن يكتسبوا تجارب جديدة تعزز مهاراتهم اللغوية وتفتح آفاقًا ثقافية جديدة."

إلى جانب الدروس الأكاديمية، يتضمن البرنامج أنشطة ثقافية متنوعة مثل المهرجانات وصناعة الخبز، مما يثري فهم الطلاب للتقاليد البريطانية.