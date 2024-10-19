ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المجلس الثقافي البريطاني يدعم طلاب جامعة الأزهر في برنامج دراسي ببريطانيا

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن دعمه لعدد من طلاب جامعة الأزهر المتميزين في برنامج دراسي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع في المملكة المتحدة، يهدف إلى تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية وتطوير مهارات القيادة الأساسية.

الطلاب العشرة الذين تم اختيارهم بناءً على إنجازاتهم الأكاديمية المتميزة، بما فيهم الطالب الأول على مستوى الجامعة، يشاركون في دورة مكثفة في مدرسة أنجلو كونتننتال في بورنموث، وهي مؤسسة تعليمية مشهورة ومعتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات التواصل، وتنمية التعاون الفعال ضمن الفريق، وزيادة الوعي الثقافي.. وتستضيف عائلات بريطانية الطلاب، مما يساهم في تعميق تجربتهم الثقافية وتوفير فرص لممارسة اللغة الإنجليزية.

من جانبه، علق مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، قائلاً: "نحن فخورون بدعم هؤلاء الطلاب المتميزين في رحلتهم التعليمية، ونأمل أن يكتسبوا تجارب جديدة تعزز مهاراتهم اللغوية وتفتح آفاقًا ثقافية جديدة."

إلى جانب الدروس الأكاديمية، يتضمن البرنامج أنشطة ثقافية متنوعة مثل المهرجانات وصناعة الخبز، مما يثري فهم الطلاب للتقاليد البريطانية.

المجلس الثقافي البريطاني اللغة الإنجليزية تطوير مهارات القيادة الأساسية